Лопатникова Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатникова Анисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатников Александр Петрович

Отец ребёнка: Лопатников Петр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатникова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Лопатников Петр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатников Петр Антонович

Смерть
Неизвестно

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