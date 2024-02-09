Лопатников Петр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лопатников Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатников Александр Петрович
Мать ребёнка: Лопатникова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатникова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Лопатникова Анисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопатникова Анисия
Смерть
Неизвестно