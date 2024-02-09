Лопатников Петр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатников Петр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатников Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатников Александр Петрович

Мать ребёнка: Лопатникова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатникова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Лопатникова Анисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатникова Анисия

Смерть
Неизвестно

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