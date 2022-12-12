Юрий Лаптев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анатолий Лаптев
Рождение ребёнка
18.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
07.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно