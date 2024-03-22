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Замыслов Дмитрий Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.02.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1867 ст.

Отец: Замыслов Иван Васильевич

Мать: Замыслова Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
https://cgamos.ru/metric-books/2125/2125-1/2125_1_1828/ стр. 94
Бракосочетание
26.08.1896 ст.

Жена: Замыслова Антонина Рафаиловна

Москва, город федерального значения Москва
203, опись №776, дело №34, стр. 69
Рождение ребёнка
26.12.1896 ст.

Сын: Замыслов Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Замыслова Антонина Рафаиловна

Нестерово, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1904 ст.

Сын: Замыслов Рафаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Замыслова Антонина Рафаиловна

Спас-Коркодино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1908 ст.

Сын: Замыслов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Замыслова Антонина Рафаиловна

Спас-Коркодино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
11.07.1912 ст.

Дочь: Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Замыслова Антонина Рафаиловна

Спас-Коркодино, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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