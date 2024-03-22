Замыслов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения11.02.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1867 ст.
https://cgamos.ru/metric-books/2125/2125-1/2125_1_1828/ стр. 94
Бракосочетание
26.08.1896 ст.
203, опись №776, дело №34, стр. 69
Рождение ребёнка
26.12.1896 ст.
Сын: Замыслов Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Замыслова Антонина Рафаиловна
Нестерово, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1904 ст.
Сын: Замыслов Рафаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Замыслова Антонина Рафаиловна
Рождение ребёнка
26.03.1908 ст.
Сын: Замыслов Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Замыслова Антонина Рафаиловна
Рождение ребёнка
11.07.1912 ст.
Дочь: Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Замыслова Антонина Рафаиловна
Смерть
Неизвестно