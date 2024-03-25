Бакланова (--) Акилина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1895
Дочь: Бакланова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Бакланов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
10.09.1901
Дочь: Бакланова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Бакланов Василий Лаврентьевич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно