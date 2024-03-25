Бакланова (--) Акилина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова (--) Акилина Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакланов Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
20.05.1895

Дочь: Бакланова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Бакланов Василий Лаврентьевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.09.1901

Дочь: Бакланова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Бакланов Василий Лаврентьевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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