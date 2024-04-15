Белокур Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения17.04.1907 ст.
Дата смерти01.03.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1907 ст.
Отец: Белокур Федор Кузьмич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2TC?i=792&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
18.04.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
01.03.1908 ст.
Причина смерти: худосочие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSN7-M?i=307&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
02.03.1908 ст.
на кладбище д. Кровной