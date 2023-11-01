Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1944

Сын: Рычков Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

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