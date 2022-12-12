Огородникова (Петухова) Пелагея Васильевна
Место рожденияд. Нагорская
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Нагорская
Быстрицкая волость
Бракосочетание
02.02.1774 ст.
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
1774г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27 невеста из Быстрицкий приход деревня Нагорская отец Василий Петухов оба первым браком
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огородников Фома
д. Дьячка Пасеговского
Берёзовский оброчный стан
Место жительства
Неизвестно
д. Дьячка Пасеговского
Смерть
Неизвестно