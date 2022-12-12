Огородникова (Петухова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Петухова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

д. Нагорская

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Нагорская
Быстрицкая волость
Бракосочетание
02.02.1774 ст.

Муж: Шихов Конан Максимович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
1774г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27 невеста из Быстрицкий приход деревня Нагорская отец Василий Петухов оба первым браком
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Фома

д. Дьячка Пасеговского
Берёзовский оброчный стан
Место жительства
Неизвестно
д. Дьячка Пасеговского
Смерть
Неизвестно
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