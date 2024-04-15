Гончаренко Иосиф Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1887 ст.
Дата смерти09.09.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1887 ст.
Крещение
02.04.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FXHM?i=140&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
09.09.1887 ст.
Причина смерти: от коклюша
Похороны
10.09.1887 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FD5K?i=186&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище