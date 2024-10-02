Muhs (Bender) Sophie
Место рожденияKamenka
Дата рождения12.02.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1914
Отец: Bender Johann
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Muhs) Раиса
Отец ребёнка: Muhs Friedrich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Muhs) Людмила
Отец ребёнка: Muhs Friedrich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Muhs Eduard
Отец ребёнка: Muhs Friedrich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Muhs Фёдор
Отец ребёнка: Muhs Friedrich
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Muhs Friedrich
Смерть
Неизвестно