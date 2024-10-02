Muhs (Bender) Sophie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Muhs (Bender) Sophie

Место рождения

Kamenka

Дата рождения

12.02.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1914

Отец: Bender Johann

Мать: Bender (Dahlinger) Dorothea

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Muhs) Раиса

Отец ребёнка: Muhs Friedrich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Muhs) Людмила

Отец ребёнка: Muhs Friedrich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Muhs Eduard

Отец ребёнка: Muhs Friedrich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Muhs Фёдор

Отец ребёнка: Muhs Friedrich

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Muhs Friedrich

Смерть
Неизвестно

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