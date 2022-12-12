(Фомченкова) Марфа Мефодиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фомченкова) Марфа Мефодиева

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Место рождения

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
22.01.1906

Муж: Павел Игнатов

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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