(Фомченкова) Марфа Мефодиева
Место рожденияд. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
22.01.1906
Муж: Павел Игнатов
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно