Мурадов Альберт Джумшудович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1941
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабаянц (Мурадова) Арника Альбертовна
Мать ребёнка: Мурадова (Багдасарова) Нина Еремовна
Рождение ребёнка
10.06.1972
Сын: Мурадов Арацани Альбертович
Мать ребёнка: Мурадова (Багдасарова) Нина Еремовна
Рождение ребёнка
11.07.1973
Дочь: Бояхчян (Мурадова) Анаит Альбертовна
Мать ребёнка: Мурадова (Багдасарова) Нина Еремовна