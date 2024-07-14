Мурадов Альберт Джумшудович 15.02.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурадов Альберт Джумшудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1941

Отец: Мурадов Джумшуд Саркисович

Мать: Мурадова (Савадян) Азнив Ганджумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаянц (Мурадова) Арника Альбертовна

Мать ребёнка: Мурадова (Багдасарова) Нина Еремовна

Рождение ребёнка
10.06.1972

Сын: Мурадов Арацани Альбертович

Мать ребёнка: Мурадова (Багдасарова) Нина Еремовна

Рождение ребёнка
11.07.1973

Дочь: Бояхчян (Мурадова) Анаит Альбертовна

Мать ребёнка: Мурадова (Багдасарова) Нина Еремовна

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