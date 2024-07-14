Мурадова (Багдасарова) Нина Еремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1942
Дата смерти05.09.1982
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабаянц (Мурадова) Арника Альбертовна
Отец ребёнка: Мурадов Альберт Джумшудович
Рождение ребёнка
10.06.1972
Сын: Мурадов Арацани Альбертович
Отец ребёнка: Мурадов Альберт Джумшудович
Рождение ребёнка
11.07.1973
Дочь: Бояхчян (Мурадова) Анаит Альбертовна
Отец ребёнка: Мурадов Альберт Джумшудович
Смерть
05.09.1982