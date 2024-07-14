Мурадова (Багдасарова) Нина Еремовна 24.01.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурадова (Багдасарова) Нина Еремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1942

Дата смерти

05.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1942

Отец: Багдасаров Ерем

Мать: Багдасарова (Савадян) Сирануш Тавадовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаянц (Мурадова) Арника Альбертовна

Отец ребёнка: Мурадов Альберт Джумшудович

Рождение ребёнка
10.06.1972

Сын: Мурадов Арацани Альбертович

Отец ребёнка: Мурадов Альберт Джумшудович

Рождение ребёнка
11.07.1973

Дочь: Бояхчян (Мурадова) Анаит Альбертовна

Отец ребёнка: Мурадов Альберт Джумшудович

Смерть
05.09.1982

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