Албасова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Албасова Анна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Албасов Никита Андреевич

Россия
Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Албасов Никита Андреевич

Россия
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Албасов Никита Андреевич

Россия
Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Албасов Никита Андреевич

Россия
Смерть
Неизвестно
Россия
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