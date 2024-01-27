Албасова Анна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1955
Россия
Рождение ребёнка
Около 1958
Россия
Рождение ребёнка
Около 1960
Россия
Рождение ребёнка
Около 1964
Россия
Смерть
Неизвестно
Россия