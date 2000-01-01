Безделова Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безделова Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1888

Сын: Безделов Василий Платонович

Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев

Бочиха
Рождение ребёнка
20.08.1890

Сын: Безделов Иван Платонович

Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безделов Платон Григорьев

Смерть
Неизвестно
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