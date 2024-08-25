(Тулынина) Прасковья (Парскева) Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тулынина) Прасковья (Парскева) Илларионова

Место рождения

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Тулынин Илларион Васильев

Мать: Тулынина (Спирчина) Акилина Филимонова

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Арест
26.04.1931
Русская. Беднячка.Арестована-26.04.1931г.Осужден -Чистопольским РО ГПУ ТАССР, дата осуждения-29.06.1931г. Обвинение-58-11. ("агитация против мероприятий Сов.вл."). Приговор-дело прекращено за недос... Показать все
Смерть
Неизвестно

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