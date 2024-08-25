(Тулынина) Прасковья (Парскева) Илларионова
Место рождения
Дата рождения1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Арест
26.04.1931
Русская. Беднячка.Арестована-26.04.1931г.Осужден -Чистопольским РО ГПУ ТАССР, дата осуждения-29.06.1931г. Обвинение-58-11. ("агитация против мероприятий Сов.вл."). Приговор-дело прекращено за недос... Показать все
Смерть
Неизвестно