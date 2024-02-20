Гутов Николай Антонович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения18.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
18.11.1864
Отец: Гутов Антон Васильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
30.10.1889
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-30,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-2-6
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гутов Чалбаш Дмитрий Николаевич усыновлён его родные родители отец Куприян /Киприон / Васильевич мать Мария Киряновна / Золото /
Мать ребёнка: Гутова Устинья Кирьяновна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно