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Гутова (Золото) Устинья Кирьяновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

12.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1872

Отец: Золото Кирьян Васильевич

Мать: Золото Евдокия Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1872г.лист-279,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-2-1,кадр-280
Крещение
12.08.1872
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии
ГАДО,Ф - 426-2-1,кадр-280,м/к-1872г.лист-179,зап.-42 | Восприемники: Новокаракубские поселяне ; Кирьян Лазарьевич Кучур и Пелагея Лазарьевна Шервали
Бракосочетание
30.10.1889

Муж: Гутов Николай Антонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-30,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-2-6
Рождение ребёнка
1907

Сын: Гутов Чалбаш Дмитрий Николаевич усыновлён его родные родители отец Куприян /Киприон / Васильевич мать Мария Киряновна / Золото /

Отец ребёнка: Гутов Николай Антонович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно
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