Андреева (Чучилина) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Чучилина) Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1872

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1872

Отец: Чучилин Ефим Андреевич

Мать: Чучилина (Глазунова) Анна Авраамовна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
02.08.1872
Бракосочетание
?.10.1894

Муж: Андреев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
28.08.1896

Сын: Андреев Александр Гавриилович

Отец ребёнка: Андреев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
25.02.1898

Сын: Андреев Алексей Гавриилович

Отец ребёнка: Андреев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
02.01.1901

Дочь: (Андреева) Татьяна Гаврииловна

Отец ребёнка: Андреев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
01.10.1902

Сын: Андреев Михаил Гавриилович

Отец ребёнка: Андреев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
12.02.1904

Сын: Андреев Павел Гавриилович

Отец ребёнка: Андреев Гавриил Андреевич

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