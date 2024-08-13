Андреева (Чучилина) Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1872
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
02.08.1872
Бракосочетание
?.10.1894
Рождение ребёнка
28.08.1896
Сын: Андреев Александр Гавриилович
Отец ребёнка: Андреев Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
25.02.1898
Сын: Андреев Алексей Гавриилович
Отец ребёнка: Андреев Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
02.01.1901
Дочь: (Андреева) Татьяна Гаврииловна
Отец ребёнка: Андреев Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1902
Сын: Андреев Михаил Гавриилович
Отец ребёнка: Андреев Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
12.02.1904
Сын: Андреев Павел Гавриилович
Отец ребёнка: Андреев Гавриил Андреевич