Лапина (Коровина) Екатерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина (Коровина) Екатерина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880 ст.

Отец: Коровин Андрей

Мать: не указана

из вед красноарм 1915г ей 35л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Григорий Егорович

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Лапин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
метрики нет в ник цер проверить Бог В вед на выдачу зп красноармейцам 1915г (примерно) ему 13 лет
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Лапин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
В списках зп красноарм (около1915г) ему 11л Метрики Ник церк нет
Рождение ребёнка
Около 03.01.1908 ст.

Дочь: Лапина Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Лапина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Есть в списках на выдачу пособия красноарм 1915г прим ей 5л
Рождение ребёнка
23.03.1909

Дочь: Лапина Александра Григорьева

Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
или Александр
Рождение ребёнка
26.03.1913

Дочь: Лапина Мария Григорьева

Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Лапина Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович

Есть в списках на выдачу пособия красноарм 1915г? ей 2 мес найти метрику
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович

теория пров метрики
Рождение ребёнка
24.02.1917

Дочь: Лапина Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Есть в списках на выдачу пособия красноарм 1915г 6 месяцев еще одна Анастасия?
Смерть
Неизвестно

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