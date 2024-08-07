Лапина (Коровина) Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1880 ст.
Отец: Коровин Андрей
Мать: не указана
из вед красноарм 1915г ей 35л
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1901
Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович
метрики нет в ник цер проверить Бог В вед на выдачу зп красноармейцам 1915г (примерно) ему 13 лет
Рождение ребёнка
Около 1903
Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович
В списках зп красноарм (около1915г) ему 11л Метрики Ник церк нет
Рождение ребёнка
Около 03.01.1908 ст.
Дочь: Лапина Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Лапина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович
Есть в списках на выдачу пособия красноарм 1915г прим ей 5л
Рождение ребёнка
23.03.1909
Дочь: Лапина Александра Григорьева
Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович
или Александр
Рождение ребёнка
26.03.1913
Дочь: Лапина Мария Григорьева
Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Лапина Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович
Есть в списках на выдачу пособия красноарм 1915г? ей 2 мес найти метрику
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович
теория пров метрики
Рождение ребёнка
24.02.1917
Дочь: Лапина Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Лапин Григорий Егорович
Есть в списках на выдачу пособия красноарм 1915г 6 месяцев еще одна Анастасия?
Смерть
Неизвестно