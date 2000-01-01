Хермелинда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хермелинда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

660 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эгберт 1

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куниперт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лиутперт

Отец ребёнка: Куниперт

Смерть
Неизвестно
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