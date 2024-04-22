Велентей (Деркач) Вера Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
27.12.1904 ст.
Дочь: Велентей Мелания Васильевна
Отец ребёнка: Велентей Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.12.1905 ст.
Дочь: Велентей Анна Васильевна
Отец ребёнка: Велентей Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.04.1907 ст.
Отец ребёнка: Велентей Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно