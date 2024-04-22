Велентей (Деркач) Вера Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Деркач) Вера Евдокимовна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.12.1904 ст.

Дочь: Велентей Мелания Васильевна

Отец ребёнка: Велентей Василий Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.12.1905 ст.

Дочь: Велентей Анна Васильевна

Отец ребёнка: Велентей Василий Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.04.1907 ст.

Сын: Велентей Иван Васильевич

Отец ребёнка: Велентей Василий Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Василий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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