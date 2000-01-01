Мамаева Анастасия Емельяновна
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения08.03.1884
Дата смерти25.08.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1884
Отец: Мамаев Емельян Андреевич
Мать: Мамаева Матрона Ивановна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
25.08.1884
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)