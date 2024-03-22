Булавская (Хорунжая) Ефросинья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Хорунжий Андрей
Бракосочетание
02.08.1918
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Булавская Зинаида Трофимовна
Отец ребёнка: Булавский Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
06.05.1923
Сын: Булавский Анатолий Трофимович
Отец ребёнка: Булавский Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Булавский Александр Трофимович
Отец ребёнка: Булавский Трофим Яковлевич
Смерть
1963