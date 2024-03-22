Булавская (Хорунжая) Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавская (Хорунжая) Ефросинья Андреевна

Место рождения

Воробьи, Артейковичская волость, Полоцкий уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Хорунжий Андрей

Мать: не указана

Воробьи, Артейковичская волость, Полоцкий уезд
Бракосочетание
02.08.1918

Муж: Булавский Трофим Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Булавская Зинаида Трофимовна

Отец ребёнка: Булавский Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
06.05.1923

Сын: Булавский Анатолий Трофимович

Отец ребёнка: Булавский Трофим Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1925

Сын: Булавский Александр Трофимович

Отец ребёнка: Булавский Трофим Яковлевич

Смерть
1963
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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