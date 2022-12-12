Лодыгина Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лодыгин Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Лодыгин Михаил Петрович
Бракосочетание
До 1939
Место жительства
Между 1940 и 1942
Рождение ребёнка
1941
Сын: Лодыгин Энгельс Михайлович
Отец ребёнка: Лодыгин Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно