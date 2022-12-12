Лодыгина Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Лодыгин Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Лодыгин Михаил Петрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1939

Муж: Лодыгин Михаил Петрович

Место жительства
Между 1940 и 1942
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Лодыгин Энгельс Михайлович

Отец ребёнка: Лодыгин Михаил Петрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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