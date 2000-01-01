Вшивцева (Ширшакова) Агафея Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Вшивцев Анисим Афанасьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Малых Стефанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Агафея Афанасьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Скилитикия Афанасьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Фёкла Афанасьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Вшивцев Анисим Афанасьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816