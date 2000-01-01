Вшивцева (Ширшакова) Агафея Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева (Ширшакова) Агафея Ефремовна

Вшивцева (Ширшакова) Агафея Ефремовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Малых Стефанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Агафея Афанасьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Скилитикия Афанасьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Вшивцев Лев Афанасьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Фёкла Афанасьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Вшивцев Анисим Афанасьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Вшивцев Егор Афанасьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Афанасий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Афанасий Васильевич

Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close