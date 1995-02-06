Вейцель Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейцель Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медис Иван Иванович

Мать: Медис Клавдия ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
25.12.1982

Сын: Вейцель Виктор Гельмутович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.04.1984

Сын: Вейцель Евгений Гельмутович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.09.1986

Сын: Вейцель Николай Гельмутович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вейцель Гельмут Александрович

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