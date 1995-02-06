Вейцель Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медис Иван Иванович
Мать: Медис Клавдия ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
25.12.1982
Сын: Вейцель Виктор Гельмутович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.04.1984
Сын: Вейцель Евгений Гельмутович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.09.1986
Сын: Вейцель Николай Гельмутович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно