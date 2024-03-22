Трунов Михаил Потапович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трунов Потап Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трунова Матрена Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трунов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Трунова Матрена Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трунова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Трунова Матрена Максимовна
Смерть
Неизвестно