Трунов Михаил Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрунов Михаил Потапович

Трунов Михаил Потапович

Место рождения

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трунов Потап Романович

Мать: Трунова Устинья Васильевна

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Трунова Матрена Максимовна

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Трунова Матрена Максимовна

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трунова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Трунова Матрена Максимовна

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close