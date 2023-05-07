Трунова Матрена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трунов Михаил Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трунов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Трунов Михаил Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трунова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Трунов Михаил Потапович
Смерть
Неизвестно