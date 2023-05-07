Трунова Матрена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунова Матрена Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Трунов Михаил Потапович

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Трунов Михаил Потапович

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трунова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Трунов Михаил Потапович

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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