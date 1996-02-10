Пугачева (Ковалева) Домна Антоновна
Место рождения
Дата рождения01.01.1906
Дата смерти10.02.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906
В метрической книге населенный пункт указан Большие Козловичи
Рождение ребёнка
24.07.1927
Рождение ребёнка
11.11.1929
Дочь: Наумова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Пугачев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
05.02.1937
Дочь: Пугачева Лариса Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1996