Пугачева (Ковалева) Домна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачева (Ковалева) Домна Антоновна

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Место рождения

Майское, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

01.01.1906

Дата смерти

10.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906

Отец: Ковалев Антон Алексеевич

Мать: Ковалева Ефросинья Якимовна

Майское, Жлобинский район, Гомельская область
В метрической книге населенный пункт указан Большие Козловичи
Рождение ребёнка
24.07.1927

Сын: Пугачев Петр Федорович

Отец ребёнка: не указан

Майское, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
11.11.1929

Дочь: Наумова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Пугачев Федор Яковлевич

Майское, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
05.02.1937

Дочь: Пугачева Лариса Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Майское, Жлобинский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Федор Яковлевич

Смерть
10.02.1996
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