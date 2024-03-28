Ярмоленко Луиза Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1982
Отец: не указан
Мать: Бакина Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярмоленко Алексей Викторович
Рождение ребёнка
12.02.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тикунов Владимир