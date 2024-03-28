Ярмоленко Луиза Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмоленко Луиза Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1964 г.р.

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1982

Отец: не указан

Мать: Бакина Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярмоленко Алексей Викторович

Рождение ребёнка
12.02.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тикунов Владимир

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