Огарков Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Огарков Пётр Иерофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1889
Сын: Огарков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Огаркова Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно