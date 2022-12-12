Огарков Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгарков Алексей Петрович

Огарков Алексей Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огарков Пётр Иерофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1889

Сын: Огарков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Огаркова Евдокия Петровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огаркова Евдокия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close