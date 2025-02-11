Атякшев Мамонт Иванович 28.08.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Атякшев Мамонт Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 28.08.1868, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 28.07.1869, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кедяев-Атякшев Иван Васильев1829 г.р.
Мать
Кедяева Екатерина Павлова22.11.1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1868

Отец: Кедяев-Атякшев Иван Васильев

Мать: Кедяева Екатерина Павлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
28.07.1869
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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