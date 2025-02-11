Атякшев Мамонт Иванович
мужской, родился 28.08.1868, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 28.07.1869, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКедяев-Атякшев Иван Васильев1829 г.р.
МатьКедяева Екатерина Павлова22.11.1826 г.р.
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Рождение
28.08.1868
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.07.1869
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область