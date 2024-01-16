Фролов Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Николай Егорович

Мать ребёнка: не указана

Овсяники, Спировский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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