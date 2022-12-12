Шабаева Наталья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1872
Дочь: Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Шабаев Семён Лаврентьевич
Рождение ребёнка
01.04.1876
Дочь: Тюпкина Мария Семёновна
Отец ребёнка: Шабаев Семён Лаврентьевич
Рождение ребёнка
14.10.1876
Дочь: Параскева Семёновна
Отец ребёнка: Шабаев Семён Лаврентьевич
Рождение ребёнка
05.11.1878
Отец ребёнка: Шабаев Семён Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно