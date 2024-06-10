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Задворнов Кузьма Евсеев

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Задворнов Евсей Никифоров

Мать: Задворнова Катерина Осипова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова (Дохнова) Наталья Петрова

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Задворнова (Задворнова) Марфа Косьмина

Мать ребёнка: Задворнова (Дохнова) Наталья Петрова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Задворнова Михаил Косьмин

Мать ребёнка: Задворнова (Дохнова) Наталья Петрова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Задворнова (Задворнова) Ирина Косьмина

Мать ребёнка: Задворнова (Дохнова) Наталья Петрова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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