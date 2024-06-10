Задворнов Кузьма Евсеев
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Задворнова (Задворнова) Марфа Косьмина
Мать ребёнка: Задворнова (Дохнова) Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Задворнова Михаил Косьмин
Мать ребёнка: Задворнова (Дохнова) Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Задворнова (Задворнова) Ирина Косьмина
Мать ребёнка: Задворнова (Дохнова) Наталья Петрова
Смерть
Неизвестно