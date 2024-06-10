Задворнова (Дохнова) Наталья Петрова
Место рожденияд.
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
д.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Задворнова (Задворнова) Марфа Косьмина
Отец ребёнка: Задворнов Кузьма Евсеев
Рождение ребёнка
1887
Сын: Задворнова Михаил Косьмин
Отец ребёнка: Задворнов Кузьма Евсеев
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Задворнова (Задворнова) Ирина Косьмина
Отец ребёнка: Задворнов Кузьма Евсеев
Смерть
Неизвестно