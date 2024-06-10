Задворнова (Дохнова) Наталья Петрова 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнова (Дохнова) Наталья Петрова

Место рождения

д.

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

д.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задворнов Кузьма Евсеев

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Задворнова (Задворнова) Марфа Косьмина

Отец ребёнка: Задворнов Кузьма Евсеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Задворнова Михаил Косьмин

Отец ребёнка: Задворнов Кузьма Евсеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Задворнова (Задворнова) Ирина Косьмина

Отец ребёнка: Задворнов Кузьма Евсеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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