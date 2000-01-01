Куренева (Вискунова) Аграфена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренева (Вискунова) Аграфена Матвеевна

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Место рождения

деревня Вискунова Туринский уезд Пелымская волость Тобольская губерния

Дата рождения

1890

Дата смерти

16.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Вискунов Матвей Иванович

Мать: Вискунова Матрёна Ефимовна

деревня Вискунова Туринский уезд Пелымская волость Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Механошина Анфия Васильевна

Отец ребёнка: Куренев Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куренев Василий Николаевич

Смерть
16.10.1976
село Чантырья Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
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