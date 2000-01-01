Куренева (Вискунова) Аграфена Матвеевна
Место рождениядеревня Вискунова Туринский уезд Пелымская волость Тобольская губерния
Дата рождения1890
Дата смерти16.10.1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
деревня Вискунова Туринский уезд Пелымская волость Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Механошина Анфия Васильевна
Отец ребёнка: Куренев Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1976
село Чантырья Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры