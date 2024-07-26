Ефимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

1779 г.р.
Скрыто настройками приватности
1784 г.р.
1786 г.р.
Скрыто настройками приватности
1787 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Трубин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Андреевич

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1783

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Андреевич

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1786

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Трубин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Андреевич

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1791

Сын: Яков Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Андреевич

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край

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