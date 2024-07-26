Ефимия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1783
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1786
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Яков Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Андреевич