Горло Максим Кузьмич (Козьмич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горло Максим Кузьмич (Козьмич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Горлов Кузьма (Козьма)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горло Наталья (Соня?) Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлов Петр Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Горлова Акулина Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Горлов Авраам Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Горлов Мквакий ? Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1905

Сын: Горлов Григорий Максимович

Мать ребёнка: Горло Наталья (Соня?) Лукинична

Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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