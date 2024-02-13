Горло Максим Кузьмич (Козьмич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Горлов Кузьма (Козьма)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Горлова Акулина Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Горлов Мквакий ? Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1905
Сын: Горлов Григорий Максимович
Мать ребёнка: Горло Наталья (Соня?) Лукинична
Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно