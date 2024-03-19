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Горлов Григорий Максимович

Место рождения

Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

07.01.1905

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

AC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1905

Отец: Горло Максим Кузьмич (Козьмич)

Мать: Горло Наталья (Соня?) Лукинична

Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
07.07.1932

Сын: Горлов Петр (Петро) Григорьевич

Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна

д. Ильинка Ужурского района Красноярского края
Рождение ребёнка
07.02.1935

Дочь: Чернова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна

д. Ильинка Ужурского района Красноярского края
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Коновалова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна

село Ильинка (ранее Стойба) Ужурский район Красноярский край
Рождение ребёнка
1951

Сын: Горлов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна

село Ильинка (ранее Стойба) Ужурский район Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлова Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна

Смерть
1988
дереввня Ильинка Ужурский район Красноярского края
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