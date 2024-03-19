Горлов Григорий Максимович
Место рождения
Дата рождения07.01.1905
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1905
Рождение ребёнка
07.07.1932
Сын: Горлов Петр (Петро) Григорьевич
Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна
д. Ильинка Ужурского района Красноярского края
Рождение ребёнка
07.02.1935
Дочь: Чернова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна
д. Ильинка Ужурского района Красноярского края
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Коновалова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна
село Ильинка (ранее Стойба) Ужурский район Красноярский край
Рождение ребёнка
1951
Сын: Горлов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна
село Ильинка (ранее Стойба) Ужурский район Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горлов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горлов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Горлова Анастасия Сергеевна
Смерть
1988
дереввня Ильинка Ужурский район Красноярского края