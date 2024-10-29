Соломонова (Титова) Татьяна Васильевна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соломонова (Титова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1887

Муж: Соломонов Сергей Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1890

Дочь: Морковина (Соломонова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Соломонов Сергей Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.01.1895

Сын: Соломонов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Соломонов Сергей Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.06.1897

Сын: Соломонов Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Соломонов Сергей Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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