Соломонова (Титова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1887
Рождение ребёнка
07.02.1890
Дочь: Морковина (Соломонова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Соломонов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1895
Сын: Соломонов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Соломонов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
29.06.1897
Сын: Соломонов Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Соломонов Сергей Васильевич
Смерть
Неизвестно