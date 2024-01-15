Суханова Марья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Суханов Василий Андриянов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Суханов Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Суханов Василий Андриянов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Суханова) Ксения Васильева
Отец ребёнка: Суханов Василий Андриянов
Смерть
Неизвестно