Суханова Марья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханова Марья Михайлова

Суханова Марья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Суханов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Суханов Василий Андриянов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Суханов Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Суханов Василий Андриянов

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Суханова) Ксения Васильева

Отец ребёнка: Суханов Василий Андриянов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.