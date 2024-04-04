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Лавренко Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

05.11.1862

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Канюка Христина Евстафьевна

Отец ребёнка: Лавренко Евстафий Гаврилович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Лавренко Стефан Евстафьевич

Отец ребёнка: Лавренко Евстафий Гаврилович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.10.1827 ст.

Дочь: Лавренко Мария Евстафьевна

Отец ребёнка: Лавренко Евстафий Гаврилович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лавренко Иван Евстафьевич

Отец ребёнка: Лавренко Евстафий Гаврилович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.04.1839

Сын: Лавренко Никита Евстафьевич

Отец ребёнка: Лавренко Евстафий Гаврилович

Ивангород, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавренко Евстафий Гаврилович

Ивангород, Чернігівська область
Смерть
05.11.1862
Ивангород, Чернігівська область
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