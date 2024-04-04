Лавренко Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти05.11.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Канюка Христина Евстафьевна
Отец ребёнка: Лавренко Евстафий Гаврилович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лавренко Стефан Евстафьевич
Отец ребёнка: Лавренко Евстафий Гаврилович
Рождение ребёнка
20.10.1827 ст.
Дочь: Лавренко Мария Евстафьевна
Отец ребёнка: Лавренко Евстафий Гаврилович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Лавренко Иван Евстафьевич
Отец ребёнка: Лавренко Евстафий Гаврилович
Рождение ребёнка
02.04.1839
Сын: Лавренко Никита Евстафьевич
Отец ребёнка: Лавренко Евстафий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1862