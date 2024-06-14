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Шпагин Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Шпагин Тимофей Дмитриевич

Мать: Шпагина Ирина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпагина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
30.07.1879

Сын: Шпагин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Шпагина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
06.12.1881

Дочь: Шпагина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Шпагина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
27.04.1884

Сын: Шпагин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Шпагина Евдокия Федоровна

Бракосочетание
18.06.1884 ст.

Жена: Дружинина Ефросиния Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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