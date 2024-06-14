Шпагин Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Шпагин Тимофей Дмитриевич
Мать: Шпагина Ирина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1879
Мать ребёнка: Шпагина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
06.12.1881
Дочь: Шпагина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Шпагина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
27.04.1884
Сын: Шпагин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Шпагина Евдокия Федоровна
Бракосочетание
18.06.1884 ст.
Смерть
Неизвестно