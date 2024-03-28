Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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