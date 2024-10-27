Копцев Яким Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Евсей Прокопьевич
Мать: Прасковья Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Якимовна
Мать ребёнка: Копцева Авдотья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Якимовна
Мать ребёнка: Копцева Авдотья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Копцев Наум Якимович
Мать ребёнка: Копцева Авдотья Кирилловна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Артемьева (Копцева) Лукерья Якимовна
Мать ребёнка: Копцева Авдотья Кирилловна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Логинова (Копцева) Федосья Якимовна
Мать ребёнка: Копцева Авдотья Кирилловна
Смерть
1847