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Копцев Яким Евсеевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1787

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Евсей Прокопьевич

Мать: Прасковья Кузминична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Якимовна

Мать ребёнка: Копцева Авдотья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Якимовна

Мать ребёнка: Копцева Авдотья Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копцева Авдотья Кирилловна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Копцев Наум Якимович

Мать ребёнка: Копцева Авдотья Кирилловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Артемьева (Копцева) Лукерья Якимовна

Мать ребёнка: Копцева Авдотья Кирилловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Логинова (Копцева) Федосья Якимовна

Мать ребёнка: Копцева Авдотья Кирилловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1847
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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