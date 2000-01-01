Елена Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Чарынцов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Чарынцов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Чаринцева Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Чарынцов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Чарынцов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Чаринцева Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Чарынцов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно