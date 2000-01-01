Елена Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Симоновна

Елена Симоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Чаринцев Фома Иванович

Отец ребёнка: Чарынцов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Чаринцев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Чарынцов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Чаринцева Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Чарынцов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Чаринцев Илья Иванович

Отец ребёнка: Чарынцов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Чаринцева Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Чарынцов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чарынцов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close