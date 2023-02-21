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Чарынцов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Чарынец Василий Нестерович

Мать: Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Чаринцев Фома Иванович

Мать ребёнка: Елена Симоновна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Чаринцев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Елена Симоновна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Чаринцева Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Елена Симоновна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Чаринцев Илья Иванович

Мать ребёнка: Елена Симоновна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Чаринцева Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Елена Симоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Симоновна

Смерть
Неизвестно
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