Чарынцов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Чарынец Василий Нестерович
Мать: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Елена Симоновна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Елена Симоновна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Чаринцева Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Елена Симоновна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Елена Симоновна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Чаринцева Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Елена Симоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Симоновна
Смерть
Неизвестно