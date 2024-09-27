Бандуков Лаврентий Иларионов
Место рожденияБелоруссия, Витебская губерния, Невельский уезд
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
До 1903
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бандуков Александр Лавреньевич
Мать ребёнка: Бандукова (Корнеева) Матрона Тарасиева
Рождение ребёнка
01.05.1905
Дочь: Бандукова Вера Лаврентьевна
Мать ребёнка: Бандукова (Корнеева) Матрона Тарасиева
Рождение ребёнка
24.05.1909
Сын: Бандуков Исаак Лаврентьевич
Мать ребёнка: Бандукова (Корнеева) Матрона Тарасиева
Рождение ребёнка
Около 21.06.1912
Дочь: Бандукова Вера Лаврентьевна
Мать ребёнка: Бандукова (Корнеева) Матрона Тарасиева
Смерть
Неизвестно