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Бандуков Лаврентий Иларионов

Место рождения

Белоруссия, Витебская губерния, Невельский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Бандуков Иларион Калитов

Мать: Бандукова Евдокия Васильевна/Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бандукова Мария Александровна

Бракосочетание
До 1903

Жена: Бандукова (Корнеева) Матрона Тарасиева

Малое Таланкино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Бандуков Александр Лавреньевич

Мать ребёнка: Бандукова (Корнеева) Матрона Тарасиева

Малое Таланкино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1905

Дочь: Бандукова Вера Лаврентьевна

Мать ребёнка: Бандукова (Корнеева) Матрона Тарасиева

Малое Таланкино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1909

Сын: Бандуков Исаак Лаврентьевич

Мать ребёнка: Бандукова (Корнеева) Матрона Тарасиева

Умыган, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 21.06.1912

Дочь: Бандукова Вера Лаврентьевна

Мать ребёнка: Бандукова (Корнеева) Матрона Тарасиева

Умыган, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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